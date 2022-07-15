صحيفة أمريكية تثير تفاعلا بتقرير "درس السعودية لبايدن"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تقريرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية حمل عنوان "درس السعودية لبايدن: الطريق الوحيد يمر عبر محمد بن سلمان"، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن "المملكة العربية السعودية التي سيزورها الرئيس بايدن هذا الأسبوع هي دولة يتم إعادة تشكيلها بنشاط من خلال أهواء ورؤى رجل واحد: ولي العهد محمد بن سلمان"، مشيرة إلى أنه "مع تأثير الحرب في أوكرانيا على أسعار النفط والاعتقاد بأن إيران تعمل على توسيع قدراتها النووية، يحتاج السيد بايدن فجأة إلى مساعدة المملكة العربية السعودية - ويجب أن يواجه حقيقة أن الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي من خلال الأمير محمد، المعروف على نطاق واسع باسم MBS".

ورأت أنه "بصرف النظر عن نتيجة الرحلة، فإن صورة السيد بايدن وهو يلتقي بالأمير محمد على أرضه الخاصة ستوفر تأكيدا لمكانة الشاب الملكي على رأس إحدى أهم الدول في الشرق الأوسط وتعزز رؤيته الخاصة بالشرق الأوسط والمملكة ومكانتها القوية في العالم".

وعلق الناشط السعودي تركي القحطاني في تغريدة على "تويتر" المقال قائلا: "بعد أن ضاقت بهم السبل أيقنوا أن طريق النجاة هو طريق صاحب السمو الملكي سيدي ولي العهد".

🗞 #NYT



صحيفة نيويورك تايمز :



الدرس السعودي لبايدن : طريقك الوحيد يمر عبر الامير محمد بن سلمان.



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بعد أن ضاقت بهم السبل أيقنوا أن طريق النجاة هو طريق صاحب السمو الملكي سيدي ولي العهد 🇸🇦 pic.twitter.com/tcGH0DFpwS — Turki Alqahtani (@TurkiiSR) July 14, 2022

هذا ونشر مغردون سعوديون على نطاق واسع صورة للمقال مع كتابة العنوان في اللغة العربية.

نيويورك تايمز

الدرس السعودي لبايدن

الطريق الوحيد يمر عبر محمد بن سلمان … pic.twitter.com/pdtFeGmGga — مصطفى النعمي (@m_alnamai) July 14, 2022

صحيفة نيويورك تايمز تعنونُ 📰



الدرس السعودي لبايدن |



الطريق الوحيد هو المرور عبر #ولي_العهد الأمير محمد بن سلمان. pic.twitter.com/WqC6Yc0488 — عايض آل سويدان (@AyidhSalemQ) July 14, 2022

نيويورك تايمز:



"الدرس السعودي لـ بايدن: الطريق الوحيد يمر عبر محمد بن سلمان" pic.twitter.com/iEg8DxvrzB — المحامي نايف آل منسي (@nayef_almnsi) July 14, 2022

أما أمريكيا، فعلق أحد المغردين على مقال "نيويورك تايمز" قائلا: "جو بايدن هو عبارة فوضى على جميع الجبهات. دفن قضايا عائلته المثيرة للاشمئزاز. سوف يفشل في كل مكان آخر بنفس القدر من السوء الذي فشل به كأب ورئيس".

#JoeBiden is a mess on all fronts. Go ahead and bury his disgusting family issues. He will fail everywhere else as badly as he did a father and “President”.#pedopeter#DemocratsAreTheProblem



Biden's Saudi Lesson: The Only Path Runs Through MBS https://t.co/nIUGuOl6Ug — ThereIsNoSpoon (@Jah655321) July 14, 2022

وكتب آخر: "السياسة عمل قذر، صوت الجمهور وحمل بايدن المسؤولية عن أسعار الغاز (على الرغم من الحقائق المناقضة) لذلك هذا علينا... وشركات النفط القذرة التي سمحت للجمهور بالاعتقاد أنه خطأ الرئيس".

Politics is dirty business.Public's voted,held #Biden accountable for gas prices (despite facts to contrary) so this is on us... and dirty oil companies who've let public believe it's #POTUS fault.



Biden’s Saudi Lesson: The Only Path Runs Through M.B.S. https://t.co/Eqwp8nSlmu — Barry Brandon Waldo (@BarryWaldo) July 14, 2022

المصدر: RT