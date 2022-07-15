ماكرون يثير غضب فرنسيين بتصريح عن روسيا

غضب قراء صحيفة Le Figaro الفرنسية من تصريح رئيس بلادهم إيمانويل ماكرون، بأنه سيكافح ضد روسيا وأنه مستعد لتقديم التضحيات من أجل أوكرانيا.

وقال المستخدم Jackpot001: "المعذرة، لكنني ضد هذا الدعم لأوكرانيا".

واستفسر القارئ Anonymat: "كان على الأوكرانيين التقيد باتفاقيات مينسك. لماذا علي أن أدفع ثمن عدم قيامهم بذلك؟".

وقال المستخدم Salluste10: "موافق بخصوص الالتزام باتفاقيات مينسك. عشنا لنرى كل هذا الرعب لأن بعض الناس لم يلتزموا باتفاقيات مينسك. وأيضا لأن الناتو يريد السيطرة على كل شيء".

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وكتب القارئ Marco54: "حتى الآن، تعتبر العقوبات عوامل خارجية لإرضاء غرورنا. ومع ذلك، هناك عواقب حقيقية للغاية بالنسبة لنا: على سبيل المثال، انخفض اليورو إلى ما دون الدولار".

وقال آخر في تعليقه: "إنه يدافع عن مصالح البزنس في أمريكا الشمالية، ومن الناحية السياسية عن مصالح واشنطن. هذا كل ما يهتم به. ليس لديه أي خطط لمصالح فرنسا".

المصدر: نوفوستي