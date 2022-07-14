ماكرون يحذر من حرب طويلة الأمد في أوكرانيا ويحث الفرنسيين على الاستعداد لانقطاع الغاز الروسي

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من إطالة أمد النزاع في أوكرانيا، وأنه سيتعين على الفرنسيين أن يستعدوا للاستغناء عن الغاز الروسي أو انقطاعه.

وقال ماكرون خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة "تي إف-1": "علينا جميعا أن نستعد لحرب طويلة الأمد.. الخريف والشتاء سيكونان قاسيين جدا بلا شك".

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وفي حين تلقي الحرب في أوكرانيا بثقلها على النمو وتتسبب تداعياتها بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية، قال ماكرون: "يجب أن نستعد للاستغناء عن الغاز الروسي"، معلنا أن الدولة بصدد إعداد خطة لترشيد استهلاك الطاقة.

وبسبب الأزمة في أوكرانيا وارتفاع التضخم، أعلن ماكرون عن "إعادة تقييم" قانون البرمجة العسكرية (2024-2020) من أجل "تكييف الوسائل مع التهديدات".

وبدأ ماكرون في 2017 زيادة اعتمادات الدفاع بشكل كبير بعد سنوات من التراجع، وسترتفع ميزانية الدفاع عام 2023 إلى 44 مليار يورو، حيث الأزمة في أوكرانيا كشفت أوجه القصور في نظام الدفاع الفرنسي، لاسيما من حيث الذخيرة.

المصدر: أ ف ب