بايدن يستذكر غولدا مائير: "لإسرائيل أسلحة سرية"

استذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة غولدا مائير، قائلا: "كانت الحرب وشيكة ورأت القلق على وجهي: فقالت لا تقلق سيدي السيناتور لإسرائيل أسلحة سرية".

وفي مؤتمر صحافي من تل أبيب، قال بايدن"المحبة تتعمق تجاه إسرائيل تتعمق منذ قيامي لأول زيارة كسيناتور يافع. ولا أنسى ما قالته لي غولدا مائير، كانت الحرب وشيكة ورأت القلق على وجهي. فقالت لا تقلق سيدي السيناتور لإسرائيل أسلحة سرية".

وأشار إلى أنه "قبل 50 عاما التهديدات كانت حقيقية ولا تزال حقيقية، ومعاداة السامية لا تزال ترفع رأسها"، مؤكدا أنه "لدينا إلتزام لا يمكن أن ينكسر بحماية والدفاع عن إسرائيل".

وأضاف: "نحن شركاء في التكنولوجيا والإبداع والولايات المتحدة توفر الدعم للمنظومات التي يمكنها حماية الحياة في إسرائيل"، مبينا أنه في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما "وفرنا 38 مليار دولار إمدادات بالأسلحة".

المصدر: RT