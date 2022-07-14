مطالبات في ألمانيا باستقالة شولتس: هذا المستشار لا يمثلني

انتقد قراء صحيفة "بيلد" الألمانية سياسات البوندستاغ والمستشار الألماني أولاف شولتس وطالب بعضهم باستقالته.

كان سبب هذه المناقشات، مقالة نشرتها الصحيفة وجاء فيها أن ألمانيا ستزيد الضريبة على انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

وفي تعليقه أعرب القارئ kadettler55 عن امتعاضه وقال: "تعاني الحكومة من الفشل على جميع الجبهات وتجلب الضرر للسكان! هم لن يستقيلوا من تلقاء أنفسهم ولا توجد انتخابات في الوقت الراهن".

ووافق Armin_Paula معه: "حزب الخضر يتكون من المنافقين وفي مقدمتهم شولتس وهابيك. تحالف للمنافقين".

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وقال المستخدم jisi26: "نطالب باستقالة الحكومة الفيدرالية. لأنها تنشر الفوضى".

وأضاف معلق آخر: "هذا المستشار لم يعد يمثلني. سيكون دائما كاذبا".

وتابع قارئ ثالث القول: "يجب على الألمان التزام الصمت، بينما يجب على ألمانيا بأكملها أن تتجمد وتدفع تكاليف القتال ضد بوتين. كن متضامنا، فنحن مستعدون لأي شيء".

وشدد أحد القراء على ضرورة استقالة المستشار الحالي وقال: "هذا المستشار يثير العياء للغاية. يجب على شولتس إخلاء كرسيه في أسرع وقت ممكن".

المصدر: نوفوستي