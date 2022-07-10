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شولتس: مشكلة أمن الطاقة ستقلق ألمانيا لعدة سنوات

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شولتس: مشكلة أمن الطاقة ستقلق ألمانيا لعدة سنوات
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قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن مسألة تزويد ألمانيا بموارد الطاقة ستبقى على رأس جدول أعمال الحكومة الألمانية لفترة طويلة قادمة.

وأضاف شولتس: "السلطات تحاول الاستعداد قدر الإمكان لنقص محتمل. من بين أمور أخرى، نحن نتحدث عن إنشاء خطوط أنابيب ومحطات للغاز الطبيعي المسال، وكذلك تشغيل مصادر الطاقة المتجددة"

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في الوقت نفسه، حدد شولتس أن مثل هذه الإجراءات ستكون مطلوبة أيضا بعد الشتاء القادم، قائلا: "اليوم نحن قلقون بشأن أمن إمدادات الطاقة لدينا. وسيستمر هذا للأسابيع والشهور وحتى السنوات المقبلة".

كما شدد المستشار الألماني على أنه على المدى الطويل، ينبغي لألمانيا أن تسعى جاهدة للتخلص التدريجي من واردات النفط والفحم والغاز والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

المصدر: نوفوستي

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