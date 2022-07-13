بعد طردهم الحوامل والأطفال الرضع.. المسلحون الأوكرانيون يتحصنون في مستشفيات ودور ولادة أوديسا

كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تحصن المسلحين الأوكرانيين في مباني المستشفيات ومحطات الإسعاف في منطقة أوديسا، وطردهم النساء والأطفال الرضع من أقسام الولادة.

وقال رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف يوم الأربعاء: "في مناطق دوبروسلاف وكراسنوسيولكا بمنطقة ليمانسكي بمقاطعة أوديسا، يستخدم مقاتلو الجماعات المسلحة الأوكرانية المباني ومحطات الإسعاف كمراكز قيادة وثكنات، في حين تم طرد جميع المرضى، بغض النظر عن حالتهم الصحية، وكذلك نزيلات أقسام الولادة مع الأطفال حديثي الولادة، تم طردهم بوضاعة من المؤسسات الطبية".

ووفقا لميزينتسيف، فإن العاملين الطبيين، الذين حاولوا مقاومة النازيين الجدد، تعرضوا للعنف الجسدي.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية