أكد رئيس مركز الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف، أن نازيي قوات كييف يتحصنون ويجهزون نقاطا لإطلاق النار في المؤسسات الطبية في دونباس، ويرتهنون المدنيين فيها.

وقال ميزينتسيف إن النازيين الأوكرانيين جهزوا مواقع لإطلاق النار ونقاط قنص في عيادة طب أسنان في أوغليدار بجمهورية دونيتسك الشعبية، ولغموا الطرق المؤدية إلى المبنى ولم يخبروا السكان بذلك.

إقرأ المزيد

وأضاف أن قوات كييف حولت المستشفى المركزي في مقاطعة كيروفوغراد إلى مقر لوحدات الدفاع الإقليمية ومستودع للأسلحة.

وأشار إلى أنه تم طرد جميع المرضى بغض النظر عن حالتهم الصحية من المستشفى رقم 2 في باخموت بجمهورية دونيتسك الشعبية، من أجل معالجة مسلحي قوات كييف المصابين.

وأكد أن النازيين الأوكرانيين جهزوا مواقع إطلاق النار ونشروا أسلحة ثقيلة على الأراضي المجاورة للمستشفى رقم 2 في كونستانتينفنا بجمهورية دونيتسك، وتم احتجاز سكان المنازل المجاورة في مبنى المستشفى.

المصدر: نوفوستي