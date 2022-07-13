غوتيريش: قمنا بخطوة مهمة نحو ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن "خطوة مهمة" نحو ضمان تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال غوتيريش في أعقاب لقاء ممثلي الأمم المتحدة مع الوفود العسكرية من روسيا وتركيا وأوكرانيا في إسطنبول، يوم الأربعاء: "رأينا في إسطنبول اليوم خطوة مهمة نحو ضمان نقل آمن ومستقر للأغذية من أوكرانيا عبر البحر الأسود".

وأضاف أنه "ستكون هناك حاجة إلى عمل فني كبير لتطبيق ما تم إحراز التقدم بشأنه اليوم".

وأوضح أن المشاركين في اجتماع إسطنبول تمكنوا من التوصل إلى "اتفاق جوهري بشأن العديد من النقاط، وخاصة المسائل المتعلقة بآليات الرقابة والتنسيق وإزالة الألغام".

ورجح غوتيريش أن التوصل إلى الاتفاق النهائي بشأن تصدير الحبوب الأوكرانية قد يتم الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يتطلب "جهودا كثيرة من الأطراف".

وأضاف: "أنا متفائل، لكن العمل لم ينجز بعد".

المصدر: تاس