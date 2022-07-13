مدفيديف: الاتحاد الأوروبي أقرّ بعدالة مطالب روسيا بشأن العبور إلى كالينينغراد

اعتبر دميتري مدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أن اعتراف بروكسل بعدالة مطالب روسيا بضمان عبور البضائع إلى مقاطعة كالينينغراد، انتصار للعقلانية على المعاداة الهمجية لروسيا.

وكتب مدفيديف في قناة "تيلغرام" الخاصة به يوم الأربعاء: "اعترف الاتحاد الأوروبي على مضض بأن مطالب العبور إلى مقاطعة كالينينغراد عادلة. حالة نادرة عندما يهزم الغباء والمعاداة الهمجية لروسيا في بروكسل من قبل العقلانية".

وأضاف السياسي، أن الاتحاد الأوروبي شعر بالخوف من "فقدان العبور المربح عبر أراضي روسيا".

وأصدرت المفوضية الأوروبية في وقت سابق الأربعاء، توصيات إضافية بشأن عبور البضائع الروسية بين كالينينغراد وبقية روسيا فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية السارية على عدد من البضائع، والتي أوصت فيها بعدم حظر عبور البضائع الروسية بالسكك الحديد بموجب العقوبات.

المصدر: تاس