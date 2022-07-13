بريطانيا.. 6 مرشحين يجتازون المرحلة الأولى من التصويت لزعامة المحافظين
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/texd
أعلن حزب المحافظين البريطاني أن ستة مرشحين ما زالوا في المنافسة على منصب رئيس الوزراء بعد الجولة الأولى من التصويت اليوم الأربعاء.
وأفاد الحزب بأنه تم استبعاد وزير المالية ناظم الزهاوي ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت من السباق، بينما يتصدر وزير المالية المستقيل ريشي سوناك القائمة المرشحة كونه يحظى بدعم 88 نائبا من حزب المحافظين، يليه بيني موردونت بدعم 67 نائبا.
وتظهر استطلاعات الرأي أنها الأكثر شعبية بين أعضاء الحزب الذين سيقررون من سيترأس الحزب ورئاسة الحكومة في 5 سبتمبر المقبل.
المصدر: "أ ف ب"