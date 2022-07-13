بريطانيا.. 6 مرشحين يجتازون المرحلة الأولى من التصويت لزعامة المحافظين

أعلن حزب المحافظين البريطاني أن ستة مرشحين ما زالوا في المنافسة على منصب رئيس الوزراء بعد الجولة الأولى من التصويت اليوم الأربعاء.

وأفاد الحزب بأنه تم استبعاد وزير المالية ناظم الزهاوي ووزير الخارجية السابق جيريمي هانت من السباق، بينما يتصدر وزير المالية المستقيل ريشي سوناك القائمة المرشحة كونه يحظى بدعم 88 نائبا من حزب المحافظين، يليه بيني موردونت بدعم 67 نائبا.

وتظهر استطلاعات الرأي أنها الأكثر شعبية بين أعضاء الحزب الذين سيقررون من سيترأس الحزب ورئاسة الحكومة في 5 سبتمبر المقبل.

المصدر: "أ ف ب"