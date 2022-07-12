باشينيان: نأمل أن تتغلب سوريا على أزمتها بالسرعة الممكنة

أعرب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان عن أمله في أن تتغلب سوريا على أزمتها بالسرعة الممكنة مؤكدا على الروابط التاريخية بين البلدين.

وأكد باشينيان خلال لقائه السفيرة السورية الجديدة لدى أرمينيا نورا أريسيان أن أرمينيا تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع سوريا وتعزيز الروابط التاريخية بين البلدين.

وأضاف: "نحن نتابع التطورات في سوريا الصديقة ونأمل أن تتغلب على الأزمة بالسرعة الممكنة".

وأكد على الدور الذي تقوم به البعثة الإنسانية الأرمنية التي أرسلت إلى سوريا عام 2019 لإزالة الألغام ورفع التوعية بمخاطرها إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية للسكان.

المصدر: سانا