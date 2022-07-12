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أوكرانيا تتحول إلى سوق سوداء للسلاح

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أوكرانيا تتحول إلى سوق سوداء للسلاح
AP
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ذكرت  الاستخبارات الأوكرانية أنها ألقت القبض في منطقة كييف في وقت واحد على اثنين من "بارونات الأسلحة" تظاهرا بأنهما من ضباط الشرطة.

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وتم العثور في هذه العملية على 15 بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف، بالإضافة إلى أكثر من 6000 طلقة.

وكانت سلطات كييف قد وزعت في فبراير أسلحة على السكان من دون رقابة ومن دون الحاجة حتى إلى الحصول على تصاريح بحملها، وهذه الأسلحة تظهر الآن على السطح في السوق السوداء.

أوكرانيا تتحول إلى سوق سوداء للسلاح

وكانت تقارير قد رصدت أن القوات المسلحة الأوكرانية ذاتها تبيع وعلى نطاق واسع الأسلحة التي تبرعت بها الدول الغربية على الشبكة العنكبوتية في قسمها المظلم.

هذا، واعترفت كييف الرسمية بأن قسما من المساعدات العسكرية الغربية، يُسرق ويُباع بطريقة غير قانونية.

وما هذه البنادق التي تم العثور عليها إلا قطرة في بحر.

المصدر: سبوتنيك

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