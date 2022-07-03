ألمانيا.. تحذيرات لأوروبا من العواقب الخطيرة لإمداد كييف بالأسلحة

أكد الصحفي الألماني، راينر روب، في حديث لـRT أن المساعدة العسكرية التي يقدمها حلف شمال الأطلسي لأوكرانيا في السوق السوداء، ستشكل في المستقبل تهديدا خطيرا للغرب نفسه.

وقال روب لـRT Deutschland: "كم عدد الأشخاص في أوروبا الغربية الذين يريدون الموت جوعا والتجمد بردا، وأن يصبحوا عاطلين عن العمل، وربما لم يعودوا قادرين على دفع قروضهم العقارية والتجول في العالم؟ بالتأكيد ليس الكثير منهم".

ولفت إلى أنه في فصل الشتاء سيواجه الغرب بالفعل انهيارا اجتماعيا واحتجاجات واسعة النطاق، والتي لن تكون السلطات المحلية قادرة على ضبضها ومستعدة لها.

وأوضح روب أن "السلطات الأوكرانية فقدت منذ فترة طويلة السيطرة على مواقع العديد من الأسلحة، وأنه كانت هناك مؤخرا المزيد والمزيد من التقارير عن وصول أسلحة من أوكرانيا إلى الأسواق السوداء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" مرجحا أن تقع هذه الأسلحة في أيدي الراديكاليين الأوروبيين.

واستشهد ببيانات عن كلفة بيع أسلحة الناتو في السوق السوداء، فمثلا صواريخ جافلين المضادة للدبابات تباع بـ30 ألف دولار.

بالإضافة إلى ذلك، تم بيع العديد من البنادق والمدافع الرشاشة والقنابل اليدوية والسترات الواقية من الرصاص المصنوعة في الدول الغربية.

وأضاف روب: "الطلب موجود بشكل واضح. المشترون هم منظمات إرهابية وأعضاء في جماعات الجريمة المنظمة. معظم البائعين يعرضون مكانا في أراضي أوكرانيا لتسليم الأسلحة".

ورجح الإنتربول في وقت سابق تسرب أسلحة الناتو من أوكرانيا إلى الصومال والسودان واليمن ومصر والبوسنة وكوسوفو وألبانيا ودول إفريقية جنوب الصحراء.

المصدر: نوفوستي، RT