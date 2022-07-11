نجل الرئيس الأمريكي يواجه تهما بالدعارة!

يواجه هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، تهم دعارة بسبب نقل بائعات الهوى عبر حدود الولايات وإخفاء شيكات مصرفية مقدمة لهن على أنها "خدمات طبية".

ويدرس المدعون العامون تقديم قضية تتعلق بجرائم الدعارة الفدرالية ضد هانتر بايدن، وفقا للوثائق والنصوص ومقاطع الفيديو التي تظهر أنه أنفق مبلغا قدره 30 ألف دولار على "مرافقات" في غضون خمسة أشهر.

وكشفت الوثائق أن نجل الرئيس الأمريكي كتب شيكات لامرأة أوكرانية قامت البنوك بوضع علامة حمراء على معاملاتها بسبب نشاط مشبوه.

وحسب المعلومات فإن هذه المواد في أيدي مكتب التحقيقات الفدرالي منذ ديسمبر 2019، مما يزيد من احتمالية أن يؤدي تحقيقه في قضية هانتر إلى توجيه اتهامات بشأن تعامله مع عاهرات - على الرغم من أن الخبراء يقولون إن الملاحقات القضائية على تهم الدعارة وحدها نادرة.

المصدر: "ديلي ميل"