 
مباشر
عاجل
بوتين يوعز بتقديم تسهيلات في إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لجميع دونيتسك ولوغانسك

تسريبات جديدة لنجل الرئيس الأمريكي: فيديوهات جنسية ومخدرات وتجارة أسلحة!

أخبار العالم

تسريبات جديدة لنجل الرئيس الأمريكي: فيديوهات جنسية ومخدرات وتجارة أسلحة!
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/teem

زعم مستخدمو موقع "4Chan" أنهم قاموا باختراق حساب "iCloud" الخاص بهنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتسريب الكثير من البيانات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

إقرأ المزيد
فضيحة جديدة لنجل الرئيس الأمريكي.. تسريب فيديو لهانتر بايدن وهو يتعاطى المخدرات عاريا! (فيديو)
فضيحة جديدة لنجل الرئيس الأمريكي.. تسريب فيديو لهانتر بايدن وهو يتعاطى المخدرات عاريا! (فيديو)

ويأتي التسريب بعد أيام من ظهور مقطع فيديو لهانتر بايدن وهو يتناول عقاقير مخدرة داخل خزان للحرمان الحسي عاريا، خلال برنامج للتخلص من السموم في أحد المنتجعات الصحية.

وذكرت صحيفة "The Washington Examiner" أنه لإثبات شرعية التسريب نشر المستخدمون روابط للمحتوى المسرب من كمبيوتر وهاتف هانتر على موقع "4Chan". وسرعان ما وجدت تلك التسريبات الطريق لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وبحسبما ورد، مع ظهور تقارير التسريبات، سارع المسؤولون عن الموقع إلى التحرك للتأكد من أن الروابط التي تضمنت مواد عن هانتر قد تم التخلص منها.

وتضمن "المحتوى المسرب" الذي نشره مستخدمو "4chan"، صورا لرسائل نصية تتضمن تعاطي المخدرات وتحويل الأموال والمتاجرة في الأسلحة النارية، وفيديوهات جنسية وصورا فاضحة صحبة عاهرات. كما ظهرت لقطة شاشة تتضمن رقم الهاتف الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي تم حفظه باسم "بيدو بيتر".

تسريبات جديدة لنجل الرئيس الأمريكي: فيديوهات جنسية ومخدرات وتجارة أسلحة!

المصدر: "ibtimes"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا