تسريبات جديدة لنجل الرئيس الأمريكي: فيديوهات جنسية ومخدرات وتجارة أسلحة!

زعم مستخدمو موقع "4Chan" أنهم قاموا باختراق حساب "iCloud" الخاص بهنتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وتسريب الكثير من البيانات المثيرة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ويأتي التسريب بعد أيام من ظهور مقطع فيديو لهانتر بايدن وهو يتناول عقاقير مخدرة داخل خزان للحرمان الحسي عاريا، خلال برنامج للتخلص من السموم في أحد المنتجعات الصحية.

وذكرت صحيفة "The Washington Examiner" أنه لإثبات شرعية التسريب نشر المستخدمون روابط للمحتوى المسرب من كمبيوتر وهاتف هانتر على موقع "4Chan". وسرعان ما وجدت تلك التسريبات الطريق لمنصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

وبحسبما ورد، مع ظهور تقارير التسريبات، سارع المسؤولون عن الموقع إلى التحرك للتأكد من أن الروابط التي تضمنت مواد عن هانتر قد تم التخلص منها.

وتضمن "المحتوى المسرب" الذي نشره مستخدمو "4chan"، صورا لرسائل نصية تتضمن تعاطي المخدرات وتحويل الأموال والمتاجرة في الأسلحة النارية، وفيديوهات جنسية وصورا فاضحة صحبة عاهرات. كما ظهرت لقطة شاشة تتضمن رقم الهاتف الشخصي للرئيس الأمريكي جو بايدن، والذي تم حفظه باسم "بيدو بيتر".

Hunter Biden arguing with a hooker about how much crack he has pic.twitter.com/LFgbYeBw5c — Benny Johnson (@bennyjohnson) July 10, 2022

[USA]

Les utilisateurs de #4chan ont téléchargé le contenu (500Go) de l'iCloud de Hunter Biden.

Au programme : trafic sexuel, prostitution, drogue, inceste avec Natalie Biden, magouilles avec Joe Biden (appelé Pedo Pete). pic.twitter.com/nS7ZYDYDIy — Sebastian Lejarza 🇧🇪🌿 (@Lej_Seb) July 11, 2022

المصدر: "ibtimes"