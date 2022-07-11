فرنسا.. اقتراح سحب الثقة من رئيسة الوزراء إليزابيث بورن يبوء بالفشل!

فشل الاقتراح الذي قدمه "تحالف يساري" الفرنسي في سحب الثقة من الحكومة التي تترأسها إليزابيث بورن، حيث لم ينل الأغلبية عند طرحه للتوصيت عليه في البرلمان.

وقالت رئيسة مجلس النواب يائيل برون بيفي إن نواب الجمعية الوطنية (مجلس النواب) في فرنسا لم يؤيدوا قرارا بحجب الثقة عن الحكومة بقيادة بورن.

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وأضافت: "صوّت 146 من أصل 577 نائبا لصالح مشروع القرار، وبالتالي لم يتم تحقيق الأغلبية اللازمة لاعتماد المقترح".

المصدر: "تاس"