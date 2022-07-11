بلومبيرغ: الاتحاد الأوروبي يقترح حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا في الأسابيع المقبلة

نقلت وكالة "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة أن الاتحاد الأوروبي يعتزم اقتراح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في الأسابيع المقبلة.

وقال الوكالة: "يخطط الاتحاد الأوروبي لاقتراح حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا في الأسابيع المقبلة".

وأشارت إلى أن بعض الدول تريد من الكتلة فرض عقوبات تمس قطاع الغاز الروسي، لكن معظم الدول لا تدعم مثل هذه الخطوة.

وذكرت وسائل إعلام في وقت سابق أن إجراءات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد موسكو قد تشمل قيودا على استيراد الذهب من روسيا.

المصدر: نوفوستي