 
مباشر

صحيفة: عقوبات الدول الغربية تسببت بأضرار كبيرة لاقتصاداتها دون أن تؤثر على موسكو

أخبار العالم

صحيفة: عقوبات الدول الغربية تسببت بأضرار كبيرة لاقتصاداتها دون أن تؤثر على موسكو
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/td96

كتب براهما تشيلاني في صحيفة The Hill، أن الدول الغربية تعترف بشكل متزايد بأن العقوبات ضد موسكو تسبب أضرارا كبيرة لاقتصاداتها، بينما لا يكون لها تأثير كبير على روسيا.

وقال تشيلاني: "كلما زاد حجم وقدرات الدولة التي تفرض عليها العقوبات، قل تأثيرها الرادع. وفي الغرب، فهموا أن الإجراءات التقييدية ضد دولة قوية لا تنطوي فقط على تكاليف كبيرة للدول التي تفرضها، لكنها تعود بالفوائد على من يرفض فرضها".

وأضاف أن الصعوبات التي تواجهها الدول الغربية في التمسك بسياسة العقوبات ضد روسيا، تظهر حدود قوتها الحقيقية.

وتابع: "مع تحول القوة الاقتصادية شرقا، يحتاج الغرب أكثر من أي وقت مضى إلى مجموعة واسعة من الشركاء الدوليين، لكن جزء كبيرا من "العالم غير الغربي" رفض الانضمام إلى العقوبات".

ولفت إلى أن بايدن بدأ مبكرا في التباهي بـ"انهيار الاقتصاد الروسي" و"تحوّل الروبل إلى ركام"، مشيرا إلى أن الغرب لعب أوراقه الاقتصادية الرئيسية، وحملة العقوبات بلغت طريقا مسدودا.

وأشار إلى "خطر أنه بدلا من الانهيار الاقتصادي المنشود والانقلاب في روسيا، قد تؤدي العقوبات إلى تغيير الوضع الجيوسياسي في العالم، وتعزيز التفاعل بين روسيا والصين".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تحت إشراف تبون..آلاف الجزائريين يشهدون ستينية الاستقلال بأضخم عرض عسكري منذ 33 عاما (فيديو)