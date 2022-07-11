 
مباشر
عاجل
المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: ليست كل الأسلحة الموجودة في أوكرانيا بأيد أمينة

سفير روسيا لدى طوكيو: آبي أدرك أن من مصلحة اليابان بناء علاقات وثيقة مع روسيا

أخبار العالم

سفير روسيا لدى طوكيو: آبي أدرك أن من مصلحة اليابان بناء علاقات وثيقة مع روسيا
Sputnik Sergei Mamontov
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/teh8

أكد السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين أن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي كان يفكر بشكل استراتيجي وأدرك أن من مصلحة اليابان بناء علاقات وثيقة مع روسيا.

أعرب غالوزين خلال مراسم وداع رئيس الوزراء الياباني السابق، التي أقيمت اليوم الاثنين، عن أمله في أن تكون هناك قوى في الأوساط السياسية والعامة في اليابان تحافظ على استمرارية سياسة آبي تجاه روسيا وتطورها.

إقرأ المزيد
بوتين يعزي أسرة شينزو آبي
بوتين يعزي أسرة شينزو آبي

وأشار غالوزين إلى أن آبي كان يفكر بشكل استراتيجي، وأدرك أن من مصلحة بلاده على المدى الطويل بناء علاقات وثيقة مع روسيا.

وكانت فترة شينزو آبي، خلال رئاسته للوزراء، الأطول في تاريخ اليابان، إذ أقام علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعقدا 27 قمة.

وأطلقت وسائل الإعلام الروسية على آبي لقب رئيس الوزراء "الأكثر صداقة" مع روسيا في تاريخ اليابان.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا