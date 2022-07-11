سفير روسيا لدى طوكيو: آبي أدرك أن من مصلحة اليابان بناء علاقات وثيقة مع روسيا

أكد السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين أن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي كان يفكر بشكل استراتيجي وأدرك أن من مصلحة اليابان بناء علاقات وثيقة مع روسيا.

أعرب غالوزين خلال مراسم وداع رئيس الوزراء الياباني السابق، التي أقيمت اليوم الاثنين، عن أمله في أن تكون هناك قوى في الأوساط السياسية والعامة في اليابان تحافظ على استمرارية سياسة آبي تجاه روسيا وتطورها.

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وأشار غالوزين إلى أن آبي كان يفكر بشكل استراتيجي، وأدرك أن من مصلحة بلاده على المدى الطويل بناء علاقات وثيقة مع روسيا.

وكانت فترة شينزو آبي، خلال رئاسته للوزراء، الأطول في تاريخ اليابان، إذ أقام علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وعقدا 27 قمة.

وأطلقت وسائل الإعلام الروسية على آبي لقب رئيس الوزراء "الأكثر صداقة" مع روسيا في تاريخ اليابان.

المصدر: تاس