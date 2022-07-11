أردوغان وباشينيان يؤكدان في اتصال هاتفي على أهمية تطبيع العلاقات
Sputnik
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أجرى رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان محادثة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد خلالها الطرفان على أهمية تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال المكتب الصحفي للحكومة الأرمينية، اليوم الاثنين، إن باشينيان هنأ أردوغان بعيد الأضحى المبارك، بدوره هنأ الرئيس التركي، رئيس الوزراء الأرميني بعيد "فاردافار" (عيد تجلي المسيح).
وأكد الطرفان خلال المحادثة على أهمية تطبيع العلاقات بين البلدين بما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: تاس