أكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أن الجيش الأوكراني يخسر أكثر من 100 مقاتل في كل معركة. عارضا مشاهد لنزع السلاح من الجنود الأوكرانيين.

كتب قديروف، معلقا على مشاهد جديدة نشرها اليوم: "من أجل تبديد كل الشكوك، أعرض هذه المشاهد، التي تم تصويرها كلها في نفس المكان. كما ترون، ساحة المعركة مليئة بالجنود الأوكرانيين منزوعي السلاح".

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وأكد رئيس جمهورية الشيشان الروسية أن هذه المشاهد تتكرر في كل مكان تقريبا.

وأضاف: "في المعركة الواحدة، في المتوسط ​​، يتم إرسال أكثر من 100 من النازيين وعناصر بانديرا والشياطين، وجميع النفايات المتبقية إلى بانديرا. وهذه حقيقة تدعمها معلومات استخباراتية موثوقة من وقت لآخر".

وأردف: "هذه هي بالضبط الطريقة التي تم بها تطهير جمهورية لوغانسك الشعبية بأكملها بكفاءة وسرعة ودقة".

واعترف وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف بوقوع خسائر فادحة واستنزاف الجيش الأوكراني، وطالب شركائه الغربيين بالمزيد من الأسلحة.

المصدر: نوفوستي