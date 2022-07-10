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لابيد عن زيارة بايدن للسعودية: ستقلع طائرته من القدس وسيحمل رسالة منا

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لابيد عن زيارة بايدن للسعودية: ستقلع طائرته من القدس وسيحمل رسالة منا
Gettyimages.ru
العلمان السعودي والإسرائيلي
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أن طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستقلع من القدس إلى السعودية خلال زيارته المرتقبة للشرق الأوسط، و"سيحمل معه رسالة سلام وأمل" من إسرائيل.

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وفي مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، قال يائير لابيد: "من أورشليم (القدس) ستقلع طائرة الرئيس الأمريكي إلى السعودية، وهو سيحمل معه رسالة سلام وأمل منا". 

وأضاف: "إسرائيل تمد يدها إلى جميع دول المنطقة وتدعوها إلى إقامة علاقات معنا وإلى تغيير التاريخ من أجل أطفالنا".

وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست"، أنه سيكون أول رئيس يطير من إسرائيل إلى مدينة جدة بالسعودية، معتبرا أن "ذلك سيكون رمزا صغيرا للعلاقات والخطوات نحو التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي".

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المصدر: RT

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