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مقتل 14 شخصا جراء حادث إطلاق نار في حانة بجنوب إفريقيا

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مقتل 14 شخصا جراء حادث إطلاق نار في حانة بجنوب إفريقيا
AP
جنوب إفريقيا، أرشيف
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أفادت قناة "eNCA" بمقتل 14 شخصا جراء حادث إطلاق نار وقع في حانة بضواحي مدينة يوهانسبورغ بجمهورية جنوب إفريقيا.

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وأضافت القناة أن الحادث وقع ليلة السبت على الأحد في ضاحية سوويتو للمدينة، مشيرة إلى أنه أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص، بينهم 3 أصيبوا بجروح خطيرة.

من جهتها نقلت وكالة "أ ف ب" عن الشرطة المحلية أن رجال الأمن سجلوا مقتل 12 شخصا في مكان الحادث، فيما توفي أثنان آخران لاحقا متأثرين بجروحهما.

المصدر: نوفوستي + تاس

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