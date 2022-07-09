مقتل شخصين في إطلاق نار في موقف سيارات سوبر ماركت بالولايات المتحدة

لقي شخصان على الأقل مصرعهما في إطلاق نار في موقف سيارات سوبر ماركت في ميلووكي بولاية ويسكونسن.

ووفق ما ذكرته قناة "فوكس نيوز" يوم السبت نقلا عن وكالات إنفاذ القانون، وقع الحادث في حوالي الساعة 10:25 بالتوقيت المحلي (18:25 بتوقيت موسكو). وبحسب القناة التليفزيونية، سبقت الاشتباكات التي دارت في موقف سيارات السوبر ماركت مناوشة في المتجر نفسه.

وبحسب القناة التليفزيونية، أدى إطلاق النار إلى مقتل رجل لم يتم التأكد من هويته، بالإضافة إلى أحد حراس السوبر ماركت.

المصدر: تاس