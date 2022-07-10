سريلانكا.. اعتقال 3 أشخاص يشتبه في إضرامهم النار بمنزل رئيس الوزراء

اعتقلت الشرطة السريلانكية 3 أشخاص يشتبه في قيامهم بإضرام النار في منزل رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن "الشرطة تقول إن ثلاثة مشتبه بهم اعتقلوا لصلتهم بالحريق المتعمد الذي استهدف المقر الخاص لرئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغه في العاصمة كولومبو".

كما تم نشر صور توضح الأضرار التي لحقت بالمبنى من جراء أعمال الشغب، وقد تم تخريب محتويات العديد من الغرف بالكامل.

المصدر: نوفوستي