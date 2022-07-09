سريلانكا.. محتجون يقتحمون منزل رئيس الوزراء ويضرمون النار فيه

اقتحم محتجون في سريلانكا منزل رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ في العاصمة كولومبو.

وقالت الشرطة إن حشدا من المحتجين اقتحم منزل ويكرمسينغ في كولومبو مساء السبت وقاموا بإشعال النار فيه.

وقال مكتب مكتب رئيس الوزراء في بيان إن "المتظاهرين اقتحموا المقر الخاص لرئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ وأضرموا فيه النيران".

وأكد رئيس الوزراء السريلانكي ويكرمسينغ في وقت سابق من يوم السبت، أنه سيتنحى عن منصبه بعد قيام الالاف من المحتجين باقتحام مقر الرئاسة وفرار الرئيس غوتابايا راجاباكسا.

المصدر: ا ف ب