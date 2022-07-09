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وزارة الخارجية الكندية تعلن عن خطط لتوسيع العقوبات ضد روسيا

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وزارة الخارجية الكندية تعلن عن خطط لتوسيع العقوبات ضد روسيا
Gettyimages.ru
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أعلنت وزارة الخارجية الكندية عن عزم حكومة البلاد فرض عقوبات ضد عدد من القطاعات الصناعية في روسيا، بسبب الصراع في أوكرانيا.

وجاء في بيان نشرته الوزارة: "ستوسع كندا التدابير الحالية فيما يتعلق بقطاعات النفط والغاز والكيماويات لتشمل الإنتاج الصناعي.. وستطبق هذه العقوبات الجديدة على النقل البري وخطوط الأنابيب وإنتاج المعادن والمركبات وأجهزة الكمبيوتر والمعدات الإلكترونية والكهربائية والآلات".

وأضافت الوزارة أنه بعد فرض العقوبات الجديدة، سيكون أمام الشركات الكندية 60 يوما لإنهاء العقود مع القطاعات المستهدفة.

وفي اليوم السابق، وسّعت أوتاوا الإجراءات التقييدية ضد روسيا، بما في ذلك ضم 29 صحفيا و15 منظمة، بما في ذلك وكالة "سبوتنيك" وقناة RT التلفزيونية، بالإضافة إلى وسائل إعلام أخرى، إلى قوائم العقوبات.

وبحسب القائمة المنشورة، فقد وقع البطريرك كيريل أيضا تحت العقوبات الكندية الجديدة.

المصدر: نوفوستي

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