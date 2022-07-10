الصين تؤكد على ضرورة احترام سيادة سوريا

أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جيون على ضرورة احترام سيادة سوريا، ودعا إلى إنهاء آلية إيصال المساعدات إلى سورية عبر الحدود.

وقال جيون تعليقا على التصويت على مسودات قرارات بشأن تمديد هذه الآلية أمس "يجب على مجلس الأمن التوصل إلى جدول زمني واضح لإنهاء هذه الآلية في أقرب وقت ممكن وعلينا احترام سيادة سوريا كما ينبغي أن تصبح الإغاثة عبر سوريا هي القناة الرئيسية للمساعدة الإنسانية". كما نقلت وكالة "شينخوا".

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وأكد أن آلية إيصال المساعدة عبر الحدود هي ترتيب مؤقت بناء على الوضع الخاص في سوريا” مجددا موقف الصين الداعم لتقديم المساعدة الإنسانية إلى الشعب السوري عبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بما يتوافق ومبادئ الإنسانية والحيادية والنزاهة.

وأشار إلى أن بلاده تقدم مختلف أنواع المساعدة لسوريا من خلال قنوات مختلفة.

يذكر أن الآلية الآنفة الذكر كانت تقضي بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، دون التنسيق مع السلطات السورية. وينتهي سريان الآلية يوم 10 يوليو الجاري.

وكانت الدول الغربية تدعو إلى مواصلة عمل الآلية، بينما دعت روسيا إلى نقل المساعدات إلى سوريا عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية

المصدر: سانا