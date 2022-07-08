روسيا تستخدم حق الفيتو ضد مشروع قرار بشأن تمديد آلية نقل المساعدات إلى سوريا

استخدمت روسيا حق الفيتو في مجلس الأمن الدولي الجمعة ضد مشروع قرار حول تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وكانت الوثيقة التي أعدتها إيرلندا والنرويج تنص على تمديد عمل آلية نقل المساعدة لمدة عام، حتى يوليو 2023.

وأيد 13 عضوا في المجلس مشروع القرار، فيما عارضته روسيا وامتنعت الصين عن التصويت.

وخلال الجلسة ذاتها، رفضت الدول الغربية مشروع القرار الروسي حول تمديد عمل آلية نقل المساعدات لمدة نصف العام.

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وحظي مشروع القرار بتأييد عضوين في المجلس، هما روسيا والصين، وعارضته 3 دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تمتلك حق الفيتو في المجلس. وامتنع الأعضاء الـ 10 الآخرون عن التصويت.

يذكر أن الآلية الآنفة الذكر كانت تقضي بنقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، دون التنسيق مع السلطات السورية. وينتهي سريان الآلية يوم 10 يوليو الجاري.

وكانت الدول الغربية تدعو إلى مواصلة عمل الآلية، بينما دعت روسيا إلى نقل المساعدات إلى سوريا عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

المصدر: وكالات