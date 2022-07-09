سلطات مولدوفا تعول على مساعدة دول غربية في قضاياها الأمنية

أعلن رئيس البرلمان في مولدوفا إيغور غروسو، عن تطوير استراتيجية أمنية جديدة، وسيكتمل العمل فيها في الأشهر المقبلة، وتعول سلطات البلاد على دعم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وقال غروسو: "الآن نحن نعمل بجد على استراتيجية أمنية جديدة لمولدوفا، على أساس الحقائق الجيوسياسية والقدرات الاقتصادية للبلد. هذه وثيقة معقدة ومتعددة الأوجه، ونأمل أن تكون جاهزة في غضون بضعة أشهر".

ووفقا له، فإن أمن الدولة ليس حماية عسكرية فقط، بل هو حرص على سلامة المواطنين أيضا.

وأضاف: "بالطبع، نحن بحاجة إلى المساعدة. لدينا العديد من الأصدقاء الموثوق بهم في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، ومعا فقط سنتغلب على كل هذه المشاكل". مشيرا إلى أن مولدوفا ليس لديها خطط هجومية.

المصدر: نوفوستي