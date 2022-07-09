طوابير تمتد لمئات الأمتار من اليابانيين لتأبين شينزو آبي في موقع الحادث

احتشد اليابانيون بطوابيرامتدت لمئات الأمتار في المكان الذي اغتيل فيه رئيس الوزراء السابق شينزو آبي من قبل مسلح أثناء إلقاءه خطابا بتجمع انتخابي بمدينة نارا اليابانية أمس الجمعة

وتوافد المئات لوضع باقات الزهور، وسط حزن وصدمة شديدين، إلى مكان الهجوم تخليدا لذكراه، وكان من بين المحتشدين نواب وشخصيات عامة.

وتعرض شينزو آبي للهجوم صباح أمس الجمعة في مدينة نارا اليابانية لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت في إصابته ووفاته.

وأطلق المهاجم الياباني، تيتسويا ياماغامي، البالغ من العمر 41 عاما، رصاصتين من خلف السياسي آبي، من مسافة حوالي 10 أمتار، وبعد الطلقة الثانية سقط آبي.

وذكرت المصادر أن آبي أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار، منوهة بأنه كان على وعي عند إصابته، ولكن أثناء عملية نقله، أصبحت حالته حرجة "مع سكتة قلبية ورئوية".

🇯🇵Mourners in Japan place flowers for Abe at scene where ex-PM killed: Mourners in Japan's Nara place flowers in honour of former prime minister Shinzo Abe at the place where he was gunned down while campaigning. The murder of Japan's best-known politician rattled the country pic.twitter.com/1lum6I2AC3 — World News 24 (@DailyWorld24) July 9, 2022

A great star has fallen.

People of the world. Please keep in mind that a politician who loved this country of Japan, a man by the name of Shinzo Abe, fell by a deadly bullet in the middle of his ambition. Many Japanese are in tears of grief. pic.twitter.com/AMVuOdHiy7 — 六衛府 (@yukin_done) July 9, 2022

Legion-Media

Legion-Media

Legion-Media

Legion-Media

المصدر: RT