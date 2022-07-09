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طوابير تمتد لمئات الأمتار من اليابانيين لتأبين شينزو آبي في موقع الحادث

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طوابير تمتد لمئات الأمتار من اليابانيين لتأبين شينزو آبي في موقع الحادث
Legion-Media
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احتشد اليابانيون بطوابيرامتدت لمئات الأمتار في المكان الذي اغتيل فيه رئيس الوزراء السابق شينزو آبي من قبل مسلح أثناء إلقاءه خطابا بتجمع انتخابي بمدينة نارا اليابانية أمس الجمعة

وتوافد المئات لوضع باقات الزهور، وسط حزن وصدمة شديدين، إلى مكان الهجوم تخليدا لذكراه، وكان من بين المحتشدين نواب وشخصيات عامة.

وتعرض شينزو آبي للهجوم صباح أمس الجمعة في مدينة نارا اليابانية لعملية إطلاق نار من الخلف تسببت في إصابته ووفاته.

وأطلق المهاجم الياباني، تيتسويا ياماغامي، البالغ من العمر 41 عاما، رصاصتين من خلف السياسي آبي، من مسافة حوالي 10 أمتار، وبعد الطلقة الثانية سقط آبي. 

وذكرت المصادر أن آبي أثناء الهجوم أصيب بعيار ناري في الجانب الأيمن من رقبته، ولوحظ نزيف بعد ذلك. بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل نزيف في منطقة الصدر على اليسار، منوهة بأنه كان على وعي عند إصابته، ولكن أثناء عملية نقله، أصبحت حالته حرجة "مع سكتة قلبية ورئوية".

طوابير تمتد لمئات الأمتار من اليابانيين لتأبين شينزو آبي في موقع الحادث
Legion-Media
طوابير تمتد لمئات الأمتار من اليابانيين لتأبين شينزو آبي في موقع الحادث
Legion-Media
طوابير تمتد لمئات الأمتار من اليابانيين لتأبين شينزو آبي في موقع الحادث
Legion-Media
طوابير تمتد لمئات الأمتار من اليابانيين لتأبين شينزو آبي في موقع الحادث
Legion-Media

المصدر: RT

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