 
مباشر
عاجل
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين و15 مسيرة وتدمير مخازن أسلحة

بلينكين يدعو الصين إلى إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

أخبار العالم

بلينكين يدعو الصين إلى إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
AP
وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/te2i

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأنه دعا الصين إلى إدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماعه بجزيرة بالي الإندونيسية مع نظيره الصيني وانغ يي.

وقال بلينكين: " إنها اللحظة التي نحتاج فيها جميعا إلى النهوض كما فعلت دول مجموعة العشرين الواحدة تلو الأخرى، لإدانة العدوان والمطالبة، من بين أمور أخرى، بأن تسمح روسيا بالوصول إلى الغذاء العالق في أوكرانيا".

إقرأ المزيد
كوليبا يبحث مع بلينكن سبل تعجيل تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة
كوليبا يبحث مع بلينكن سبل تعجيل تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة

وأضاف أنه لا يرى أي "إشارة" إلى تعاون من جانب روسيا.

ولفت الوزير إلى أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 368 مليون دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا