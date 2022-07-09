بلينكين يدعو الصين إلى إدانة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بأنه دعا الصين إلى إدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماعه بجزيرة بالي الإندونيسية مع نظيره الصيني وانغ يي.

وقال بلينكين: " إنها اللحظة التي نحتاج فيها جميعا إلى النهوض كما فعلت دول مجموعة العشرين الواحدة تلو الأخرى، لإدانة العدوان والمطالبة، من بين أمور أخرى، بأن تسمح روسيا بالوصول إلى الغذاء العالق في أوكرانيا".

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وأضاف أنه لا يرى أي "إشارة" إلى تعاون من جانب روسيا.

ولفت الوزير إلى أن الولايات المتحدة ستقدم أكثر من 368 مليون دولار كمساعدات إضافية لأوكرانيا.

المصدر: أ ف ب