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كوليبا يبحث مع بلينكن سبل تعجيل تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة

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كوليبا يبحث مع بلينكن سبل تعجيل تزويد كييف بالأسلحة الثقيلة
AP Alex Brandon
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أعلن وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، سبل تسريع توريد الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا من الولايات المتحدة ودول أخرى.

وقال كوليبا على "تويتر": "تحدثت مع بلينكين على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين. وعبرت عن امتناني للولايات المتحدة على المساعدة العسكرية. ونسقنا الإجراءات لتسريع توريد الأسلحة الثقيلة من الولايات المتحدة وشركاء آخرين".

وكشف البنتاغون في وقت سابق عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تشمل 4 راجمات صواريخ من طراز HIMARS.

المصدر: نوفوستي

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