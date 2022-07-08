بايدن يسهو من جديد ويقرأ تعليمات تقنية من الملقن أثناء خطابه

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في هفوة جديدة، إذ قام يوم الجمعة بقراءة تعليمات فنية من الملقن، إلى جانب النص الرئيسي لخطاب ألقاه في البيت الأبيض.

وقال بايدن: "انتهى الاقتباس. كرر السطر"، وهو ينظر إلى الملقن بعد أن أنهى قراءة تصريحات ممثلي الحزب الجمهوري الأمريكي. بعد ذلك، بدأ الزعيم الأمريكي بالفعل في تكرار تصريحات المعارضين السياسيين مرة أخرى.

وتناول الخطاب الموقف في أعقاب إلغاء المحكمة العليا الأمريكية في يونيو، لقانون مضى عليه ما يقرب من 50 عاما يضمن حقوق الإجهاض من قبل الحكومة الفدرالية. وفي ختام الخطاب، وقع الرئيس الأمريكي على أمر تنفيذي لتعزيز مثل هذه الحقوق.

ولدى بايدن الذي سيبلغ الثمانين من العمر في نوفمبر، تاريخ طويل مع الهفوات وزلات اللسان. وبالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يبدي العديد من التحفظات والأخطاء اللفظية في خطاباته العامة، والتي يطلق عليها مازحا في الولايات المتحدة اسم "البايدنية"، وأحيانا يبتلع الرئيس الأمريكي أو يخلط نهايات العبارات. ويستخدم الجمهوريون هذا في الصراع بين الأحزاب، بما في ذلك إنشاء مقاطع فيديو لما قبل الانتخابات "مقتطعة" من "البايدنية" المختلفة للتشكيك في القدرات العقلية والبدنية للرئيس لمواصلة قيادة الولايات المتحدة.

المصدر: تاس