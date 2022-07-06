بايدن يمنح الأوسمة لأبطال حرب فيتنام بطريقة غريبة

موقف غريب واجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حينما كان يقلد أبطال حرب فيتنام أوسمة، إلا أن المهمة فيما يبدو كانت صعبة، فاضطر أن يعلق الأوسمة على رقبة المكرّمين من ظهورهم.

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من الخارج بدا الأمر غريبا وربما مضحكا بعض الشيء، حيث أنه من المعتاد أن يتم تقليد الوسام وجها لوجه، لكن أبطال حرب فيتنام، تعاملوا مع الأمر بشكل اعتيادي.

ليست تلك هي المرة الأولى التي يجد فيها رئيس الولايات المتحدة الأمريكية نفسه في مواقف غريبة، بين محاولة للعثور على مخرج من خشبة المسرح بعد الكلمة، أو أن يمد يده لمصافحة الفراغ، ومؤخرا تم التركيز على ورقة بالكاميرا كانت تضم تعليمات للرئيس بما يجب عليه فعله خطوة بخطوة، بما في ذلك إلى أين يتوجه، وأين يجلس، وأين يقف، وما إلى ذلك.

المصدر: ريغنوم رو