بايدن يعتزم التوقيع على إجراء بشأن الوصول للإجهاض

قالت مصادر إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم اليوم الجمعة، أن يصدر أمرا تنفيذيا لحماية الوصول إلى الإجهاض، بعد أن أنهت المحكمة العليا حقًا دستوريا للحصول على الإجهاض قبل أسبوعين.

وقالت المصادر إن بايدن سيتحدث عن "حماية الوصول إلى خدمات رعاية الصحة الإنجابية". تهدف الإجراءات، التي كان من المتوقع أن يحددها، محاولة تخفيف بعض العقوبات المحتملة التي قد تواجهها النساء اللواتي يسعين إلى الإجهاض بعد الحكم، لكنها محدودة في قدرتها على حماية الوصول إلى الإجهاض على الصعيد الوطني.

من المتوقع أن يقوم بايدن بإضفاء الطابع الرسمي على تعليمات إلى وزارتي العدل والصحة والخدمات الإنسانية للرد على الجهود المبذولة للحد من قدرة النساء على الوصول إلى أدوية الإجهاض المعتمدة اتحاديًا أو السفر عبر الولايات للوصول إلى خدمات الإجهاض السريري.

سيوجه الأمر التنفيذي لبايدن أيضا الوكالات للعمل على تثقيف مقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين حول كيف ومتى يطلب منهم مشاركة معلومات المريض المميزة مع السلطات، في محاولة لحماية النساء اللواتي يسعين إلى خدمات الإجهاض أو الاستفادة منها. سيطلب أيضا من لجنة التجارة الفدرالية اتخاذ خطوات لحماية خصوصية أولئك الذين يسعون للحصول على معلومات حول الرعاية الإنجابية عبر الإنترنت.

يأتي الأمر، بعد أسبوعين من حكم المحكمة العليا الصادر في 24 يونيو والذي أنهى الحق في الإجهاض على مستوى البلاد وترك الأمر للولايات لتحديد إمكانية أو كيفية السماح بالإجراء.

المصدر: AP