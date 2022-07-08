ريابكوف: واشنطن طلبت تصنيف المرتزقة الأمريكيين المحتجزين كمقاتلين

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن واشنطن طلبت تصنيف المرتزقة الأمريكيين المحتجزين، الذين كانوا يحاربون إلى جانب القوات الأوكرانية، كمقاتلين.

وأضاف ريابكوف في تصريح صحفي، اليوم الجمعة: "كانت هناك إشارة من الجانب الأمريكي تركز بشكل أساسي على حقيقة أنه يجب تصنيف هؤلاء الأفراد كمقاتلين بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف".

وأوضح أن "التحقيق المستمر، فيما يتعلق بهؤلاء الأشخاص، سيحدد خصوصية ظروف ظهورهم في منطقة القتال والدور الذي لعبوه هناك".

وشدد نائب وزير الخارجية الروسي على أن مسألة الارتزاق الأجنبي وأعمال المرتزقة الذين يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب النازية "من أخطر اللحظات الإشكالية الجديدة في علاقاتنا مع الولايات المتحدة الأمريكية ودول غربية أخرى".

وأكدت روسيا في أكثر من مناسبة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أن اتفاقية جنيف لأسرى الحرب لا تسري على المرتزقة الأجانب الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية.

المصدر: انترفاكس