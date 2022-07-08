بيان القيادة المركزية للقوات الأمريكية بشأن مصادرة صواريخ إيرانية في خليج عمان

أعلنت القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية (سينتكوم) عن مشاركة مدمرة أمريكية في عملية مصادرة شحنة صواريخ إيرانية في خليج عمان في فبراير الماضي.

وجاء في بيان صادر عن القيادة المركزية يوم الخميس، أنه " في 25 فبراير أجرت مدمرة للقوات البحرية الأمريكية، دعما للبحرية البريطانية، عملية اعتراض في خليج عمان".

وأضاف البيان أن "العملية أسفرت عن مصادرة صواريخ من نوع أرض – جو ومحركات لصواريخ مجنحة مصدرها إيران".

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وأكد البيان أن "هذه العملية تظهر أننا لن نسمح بأي أعمال غير مسؤولة وعدوانية من قبل إيران دون عقاب في البر والبحر والجو. وفي هذه الجهود سنعمل دعما وجنبا إلى جنب مع شركائنا وحلفائنا الذين لنا علاقات استراتيجية معهم منذ العقود".

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" قد نقلت عن مسؤولين قولهم إن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية صادرت شحنة متطورة من الصواريخ الإيرانية في خليج عمان في وقت سابق من هذا العام، كانت في طريقها إلى اليمن.

المصدر: RT