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أ ب: سفينة بريطانية تصادر صواريخ إيرانية متجهة إلى اليمن

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أ ب: سفينة بريطانية تصادر صواريخ إيرانية متجهة إلى اليمن
AFP
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قال مسؤولون يوم الخميس إن سفينة تابعة للبحرية الملكية البريطانية صادرت شحنة متطورة من الصواريخ الإيرانية في خليج عمان في وقت سابق من هذا العام، كانت في طريقها إلى اليمن.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن مسؤولين لم تحدد هويتهم أن "مصادرة هذه الشحنة تعد دليلا على دعم طهران للمتمردين الحوثيين في اليمن".

ووصفت السفارة البريطانية في الإمارات ضبط صواريخ أرض - جو ومحركات لصواريخ "كروز" للهجوم الأرضي بأنها "المرة الأولى التي تعترض فيها سفينة حربية تابعة للبحرية البريطانية سفينة تحمل مثل هذه الأسلحة المتطورة من إيران".

وقال وزير القوات المسلحة البريطانية، جيمس هيبي، إن "المملكة المتحدة ستواصل العمل لدعم سلام دائم في اليمن وهي ملتزمة بالأمن البحري الدولي حتى تتمكن الشحنات التجارية من العبور بأمان دون تهديد بتعطيل".

المصدر: أ ب

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