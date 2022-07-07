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حكم قضائي جديد بحق قاتل جورج فلويد

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حكم قضائي جديد بحق قاتل جورج فلويد
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أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن هو الثاني بحق الشرطي السابق ديريك شوفين الذي أدين في قضية قتل المواطن الأسمر جورج فلويد.

وحكم قاض في ولاية مينيسوتا بالسجن 245 شهرا (20 عاما و5 أشهر) على شوفين بتهمة انتهاك الحقوق المدنيين لجورج فلويد.

وكان جانب الادعاء يتهم شوفين باستخدام مسكة خانقة ضد فلويد على الرغم من أنه كان مقيد اليدين ولم يبد المقاومة، وكذلك بعدم تقديم المساعدة الطبية له.

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وكان المدعي العام يطالب بحكم السجن 25 عاما بحق شوفين في هذه التهمة، لكنه وافق على الحكم الصادر وعلى عدم إضافة مدة السجن للعقوبة بموجب الحكم السابق بحق الشرطي السابق.

يذكر أن المحكمة كانت قد حكمت على شوفين في أبريل 2021 بالسجن 22.5 عاما بتهمة قتل جورج فلويد.

يذكر أن مقتل الأمريكي الأسمر فلويد أثارت موجة من الاحتجاجات العارمة في كافة أنحاء الولايات المتحدة وفي الخارج، وأعمال العنف في الكثير من المناطق. وأطلق المحتجون حملة تحت شعار "حياة السود مهمة"، ونددوا بالعنصرية وعنف الشرطة.

المصدر: تاس

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