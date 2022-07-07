الجيش الروسي يحبط سلسلة من الهجمات الإرهابية في خيرسون

قال مصدر عسكري إن الجيش الروسي منع سلسلة من الهجمات الإرهابية في خيرسون المحررة جنوب أوكرانيا.

وأضاف المصدر: إن "إرهابيين من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية خططوا لتنفيذ أعمال إرهابية ضد الجيش الروسي، وكذلك ضد أحد قادة الإدارة العسكرية والمدنية لمنطقة خيرسون"، منوها بأن أسماء المتورطين والعملاء معروفة بالفعل.

ولفت إلى أن مجموعة المخربين تم تشكيلها في 2014. لهذا، اختارت الخدمات الخاصة الأوكرانية "سكانا غير معروفين ظاهريا في خيرسون كما تم التحضير لأنشطة التخريب التي تمت تحت إشراف متخصصين من دول الناتو، الذين علموهم التعامل مع الألغام، وغيرها.

وبعد أن تم القضاء واعتقال مجموعة من المسلحين في خيرسون من قبل قوات الجيش الروسي، اعترف بعض المعتقلين بأنهم خططوا لقتل رئيس الإدارة العسكرية المدنية ، فلاديمير سالدو، ونائبه، كيريل ستريموسوف.

وقال أحد المعتقلين "منذ بداية العملية الخاصة كنا نتصرف في ظل المدنيين. ثم في أبريل صدر أمر بتصفية الجيش الروسي وقيادة إدارات مدينة خيرسون والمنطقة".

وكان الجيش الروسي قد سيطر على منطقة خيرسون في منتصف مارس.

المصدر: نوفوستي