استراليا.. تهديد الفيضانات ينتقل شمالا مع انحسار حالة الطوارئ في سيدني

انحسرت مياه الفيضانات في سيدني والمنطقة المحيطة بها، اليوم الخميس، وفي الوقت نفسه هددت الأمطار الغزيرة بغمر بلدات شمال أكبر مدينة في أستراليا.

وقال دومينيك بيروتيت، رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، إن أوامر الإخلاء والإنذارات الرسمية للاستعداد لمغادرة المنازل صدرت إلى 60 ألف شخص، بعد أن كانت 85 ألفا أمس الأربعاء، مشيرا إلى أن بلدات، منها ميتلاند وسينغلتون في وادي هانتر بشمال سيدني، لا تزال مهددة بالفيضان.

وأضاف أنه تم تنفيذ حوالي 50 عملية انقاذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، شملت العديد منها أشخاصا حاصرتهم مياه الفيضانات داخل سياراتهم.

من جانبها قالت وزيرة خدمات الطوارئ، كوكي ستيف، إن الأمطار التي حطمت الرقم القياسي والتي بدأت حول سيدني يوم الجمعة الماضي انحسرت، مضيفة: "لمن دواعي سرورنا أن نرى أن حالة الطقس بدأت في التحسن بعد ما يقرب من أسبوع من الأمطار المتواصلة".

وتحرك نمط الطقس الذي تسبب في هطول أمطار غزيرة على مساحة شاسعة من ولاية نيو ساوث ويلز بعيدا عن الساحل إلى البحر شمال سيدني، بحسب مديرة مكتب الأرصاد الجوية، ديانا إيدي.

وقالت إن بلدة بولغا، الواقعة على بعد 180 كيلومترا شمال سيدني عن طريق البر، شهدت أعلى مستوى فيضان منذ عام 1952.

وأضافت أن بلدة تاري، التي تقع على بعد حوالي 320 كيلومترا شمال سيدني عن طريق البر، غمرتها مياه أمطار بارتفاع 305 ملليمترات طوال الليل، وهو ما يقرب من ثلث متوسط هطول الأمطار السنوي في البلدة.

المصدر: AP