فون دير لاين: المفوضية الأوروبية ستقدم خطط عمل طارئة في حال وقف إمدادات الغاز الروسي

صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بأن المفوضية ستعرض في منتصف الشهر الجاري خطة عمل طارئة للاتحاد الأوروبي في حال الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي.

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وقالت فون دير لاين في خطاب ألقته في البرلمان الأوروبي في بروكسل، اليوم الأربعاء: "بعد أسبوعين سنقدم خطة عمل وخططا وطنية لبلدان الاتحاد الأوروبي في حال الوقف الكامل لإمدادات الغاز من روسيا".

ووعدت المفوضية الأوروبية في مايو الماضي بضمان الظروف للتخلي الكامل عن بيع الغاز الروسي خلال السنوات الثلاث القادمة، التي من المخطط أن يتم خلالها تدشين القدرات البديلة وبدء استخدام الهيدروجين كنوع جديد من الوقود وإعداد طرق للبيع البديل للغاز الطبيعي المسال لدى مصدرين غير مرتبطين بروسيا.

ودعا عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي سابقا إلى إدراج حظر توريد الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي في الحزمة السابقة من العقوبات ضد روسيا.

المصدر: تاس