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بايدن يأمر بتنكيس الأعلام الأمريكية

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بايدن يأمر بتنكيس الأعلام الأمريكية
AP Alex Brandon
صورة تعبيرية
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أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء، بتنكيس الأعلام الأمريكية بالبيت الأبيض والقواعد العسكرية حتى يوم السبت، حدادا على ضحايا هجوم إطلاق النار في هايلاند بارك بولاية إلينوي.

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وإثر إطلاق النار أثناء المسيرة الاحتفالية بمناسبة عيد الاستقلال في ضواحي مدينة شيكاغو بولاية إيلينوي ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة نحو 30 بجروح، قال بايدن إن "الأمة يجب أن تتحد في حداد على الخسائر في الأرواح خلال الاحتفال بعيد ميلاد أمريكا".

وأضاف في بيان له: "كدليل على احترام ضحايا أعمال العنف التي لا معنى لها من استخدام السلاح ..أمرت بموجب هذا بتنكيس علم الولايات المتحدة".

هذا وينطبق أمر تنكيس العلم الأمريكي على البيت الأبيض وجميع المباني الفيدرالية والقواعد العسكرية والسفارات والقنصليات في الخارج، وسيبقى ساري المفعول حتى يوم السبت المقبل.

المصدر: "نيويرك ديلي نيوز"

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