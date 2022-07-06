مجموعة قراصنة تكشف جواسيس أوكرانيا في العالم وتحدد الدول

نشرت مجموعة الهاكرز RaHDit (الهاكرز الأشرار الروس) على موقع "Nemesis" بيانات عن ألف موظف في مديرية الاستخبارات العامة بوزارة الدفاع في أوكرانيا.

وجاء في التعليق المرفق، أنه تم تشكيل القوائم المذكورة بفضل النواقص والعيوب في نظام حماية شبكات مديرية الاستخبارات في كييف، وكذلك طرق تحليل البيانات الضخمة المتوفرة.

وأشار التعليق، إلى هذه النشرة الأولى في سلسلة من النشرات حول نفس الموضوع.

وتتضمن القائمة المنشورة، الجواسيس العاملين تحت الغطاء الدبلوماسي ومن بين الجواسيس الذين تم الكشف عنهم، بالسفارات في روسيا والهند والنمسا وفيتنام وجنوب إفريقيا وإيطاليا وتركيا وإيران. وتضم القائمة أيضا بيانات عن المشرفين على عمل الاستخبارات العسكرية في بولندا وهنغاريا وبلغاريا وسلوفاكيا، والمدربين في مجال التخريب وممثلي الوحدة الخاصة العاملة في مجال تجنيد العملاء.

ويعد هذا أكبر تسرب لبيانات عن الاستخبارات والمخابرات الأوكرانية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة.

في يونيو الماضي نشرت نفس المجموعة بيانات عن 700 موظف من العاملين في جهاز الأمن الأوكراني. في بداية العملية العسكرية تعرضت للاختراق في وقت واحد جميع مواقع الحكومة الأوكرانية البالغ عددها 755.

وتم على موقع "Nemesis" نشر معلومات عن أكثر من 11 ألفا من أنصار التشكيلات القومية المتعصبة في أوكرانيا.

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من جانبه أكد مصدر في الهيئات الأمنية الروسية المختصة، أن هذه المعلومات موثوقة وحقيقية.

المصدر: نوفوستي