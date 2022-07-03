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الجيش البريطاني يعلن عن اختراق حساباته على "تويتر" و"يوتيوب" - صور

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الجيش البريطاني يعلن عن اختراق حساباته على
AFP THOMAS SAMSON
القرصنة الإلكترونية - أرشيف
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كشف متحدث باسم الجيش البريطاني، أن حسابات الجيش على "تويتر" و"يوتيوب" تعرضت لقرصنة إلكترونية، غمرته بمحتوى يعرض هدايا ومسابقات.

وأشار المصدر إلى أنه "تم تغيير اسم حساب وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات، حيث تضمنت عملية الاختراق تغيير صور الملف الشخصي الجديدة لصورة قرد يرتدي وجها يشبه شخصية الشرير (الجوكر) في سلسلة أفلام باتمان، بالإضافة إلى روبوت كرتوني".

الجيش البريطاني يعلن عن اختراق حساباته على
dailymail.co.uk/news
الجيش البريطاني يعلن عن اختراق حساباته على
dailymail.co.uk/news


وأضاف: "حث المنشور المتابعين على المشاركة والانضمام إلى المسابقات، مع اختيار الفائزين عشوائيا لتلقي (NFTs) وهي أعمال فنية رقمية يتم تخزينها على قاعدة البيانات".

وتابع: "تم اختراق قناة الجيش على موقع (يوتيوب) أيضا واستبدالها بحساب يروج للعديد من مقاطع الفيديو الحية التي تزعم أنها تعرض مقابلة مع مؤسس شركة (تسلا) إيلون ماسك حول العملة المشفرة".

الجيش البريطاني يعلن عن اختراق حساباته على
dailymail.co.uk/news


وأوضح أنه "لم يعرف بعد الطرف الذي يقف وراء الهجمات الإلكترونية، لكن الانتهاك المحرج يثير مخاوف أمنية خطيرة للقوات المسلحة ويوحي بأن حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى قد تكون في خطر".

وشدد على أنه "نحن على علم باختراق حسابات الجيش على تويتر ويوتيوب، والتحقيق جار.. نأخذ أمن المعلومات على محمل الجد ونعمل على حل المشكلة وحتى اكتمال التحقيق، سيكون من غير المناسب تقديم المزيد من التعليقات".

المصدر: "ديلي ميل"

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