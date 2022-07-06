"بيلد": خطة الغاز المسال الألمانية على وشك الانهيار

أكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن خطة وزير الشؤون الاقتصادية روبرت هابيك لتأمين الغاز المسال للبلاد خلال فصل الشتاء، على وشك الانهيار.

وأشارت الصحيفة إلى أن "السبب الرئيسي لذلك، هو النقص في حاويات الغاز المسال"، وأنه "في النصف الأول من عام 2023، ستبلغ واردات الغاز المسال 13 مليار متر مكعب، ليحل جزئيا محل الغاز الروسي، ومع ذلك، وبسبب نقص حاويات الغاز المسال، فإن هذه الخطة على وشك الانهيار".

من جهته، قال عضو اتحاد مالكي السفن مارتن كروغر: "لا توجد ناقلات غاز طبيعي مسال في الأسطول التجاري الألماني يمكنها نقل الغاز لمسافات طويلة".

وأضاف: "هناك 500 ناقلة غاز مسال متاحة في أنحاء العالم، لكن الطلب على خدماتها من مناطق أخرى مرتفع".

بدوره، أكد الخبير من معهد الاقتصاد الألماني أندرياس فيشر، أن "كميات الغاز المسال يجب أن تكون متوفرة في السوق العالمية، وهذا يتطلب ناقلات مناسبة، ومعظمها مرتبطة مسبقا بعقود طويلة الأجل".

وأضاف أنه "علاوة على ذلك، تمت الموافقة حتى الآن على محطة واحدة فقط من ثلاث لاستيعاب الغاز المسال".

ونقلت الصحيفة عن وزارة الاقتصاد الألمانية قولها: "في الوقت الحالي، من المستحيل تحديد وتيرة وعدد الناقلات التي قد تنقل الغاز إلى المنشآت".

وأوضحت أن "استراتيجية الغاز الطبيعي المسال للوزير هابيك فشلت، لن تفضي لاستبدال كمية الغاز التي سنحتاجها هذا الشتاء في المستقبل المنظور، لهذا السبب يجب علينا بذل كل ما في وسعنا لملء خزانات الغاز تحت الأرضية بسرعة".

واقترح وزير الشؤون الاقتصادية ونائب المستشار الألماني في وقت سابق على الحكومة الفدرالية استبدال الغاز الروسي بالغاز المسال بهدف تقليل الاعتماد على إمدادات الطاقة الروسية.

المصدر: "تاس" + "بيلد"