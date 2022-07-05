الخارجية الأمريكية: بلينكن لا يخطط للقاء لافروف على هامش G20

أعلنت الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لا يخطط للقاء نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال حول احتمال لقاء بلينكن مع لافروف: "لا أتوقع أي لقاء".

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وأشار برايس إلى أن بلينكن يخطط للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين "بشكل كامل"، بغض النظر عن مشاركة ممثلي روسيا في الفعاليات.

ومن المتوقع أن يعقد اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 7 و8 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي