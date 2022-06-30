بيسكوف: حل مشاكل الاقتصاد العالمي مستحيل بمعزل عن روسيا

أكد ديمتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي استحالة حل مشاكل الاقتصاد العالمي بمعزل عن روسيا في مجموعة العشرين.

وقال بيسكوف: "من المستحيل الحديث عن التركيز الرئيسي على الاقتصاد بدون روسيا، هذا مستحيل كما هو الحال الآن أن نقول إن هذا "المليار الذهبي"، أي مجموعة السبع، يمكن أن تحل مشكلات الاقتصاد العالمي".

وفي وقت سابق، قال بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يقرر بعد إن كان سيشارك في قمة مجموعة العشرين، لافتا إلى أن روسيا ستكون حاضرة بشكل أو بآخر في هذه القمة.

المصدر: تاس